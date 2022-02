Wydarzenia Turystyczne Plus. Konkurs marszałka łódzkiego ogłoszony. Na co można pozyskać pieniądze? ZDJĘCIA

Konkursie na wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku został ogłoszony przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera pod nazwą „Wydarzenia Turystyczne Plus”. Kwota do rozdysponowania to 150 tys. zł.

_- Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie i rozwój turystyki na terenie województwa łódzkiego a także zachęcające mieszkańców do uprawiania aktywności turystycznej w naszym regionie. Na ten cel można pozyskać nawet 12 tys. zł, co stanowi 80 procent kosztów – _informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.