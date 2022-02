40 nowa autobusowa linia uruchomiona w Łódzkiem. W tym roku wsparcie z rządowego programu dla województwa rzędu 17,5 mln zł ZDJĘCIA, MAPA

- Po 1989 r. z różnych powodów politycznych i gospodarczych liczba połączeń komunikacyjnych w Polsce malała. Tak było również w naszym województwie. Dotyczy to zarówno połączeń kolejowych, jak i autobusowych. Kolejne wsie i miejscowości znikały z sieci połączeń PKS, a mieszkańcy mieli utrudniony dojazd do szkoły czy pracy. Od 2019 r. pieniądze z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zasilają nierentowne połączenia autobusowe. Dzięki temu wspólnie z przewoźnikami, ale głównie z samorządami naszego województwa, tworzymy system, w którym zapełniamy tzw. białe plamy komunikacyjne, a dawne połączenia wracają – podkreślał wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński dodając, że w roku 2022 rząd na terenie województwa łódzkiego przeznaczy 44,3 mln złotych na tego rodzaju połączenia. Z tego do Samorządu Województwa Łódzkiego, który jest największym beneficjentem, trafi wspomniane ponad 17 mln zł.