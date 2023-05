Ekstraklasa blisko, ale licencja dla ŁKS Łódź odroczona

Otóż Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała oficjalnie, że decyzję w sprawie wniosku ŁKS Łódź o przyznanie licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2023/24 odracza do najbliższego czwartku (18 maja). O co więc chodzi? Oficjalnego powodu tej powodu takiej decyzji nie znamy, ale należy przypuszczać, że klub z alei Unii 2 nie dostarczył niezbędnych dokumentów. Może też chodzić o nieuregulowane sprawy finansowe z wierzycielami , czyli brak stosownych ugód.

Klub uspokaja i wydaje się spokojnie podchodzić do całej sytuacji. Wydał zresztą w tej sprawie króciutki komunikat. Oto jego treść: „Pragnąc uspokoić sympatyków ŁKS, informujemy, że nasz klub przekazał komplet wymaganych dokumentów i oczekuje na pozytywną decyzję”.

Cóż, fanom zespołu z alei Unii nie pozostaje nic innego jak tylko zaufać sternikom klubu, w końcu to nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich latach. Dotychczas ŁKS wychodził z podobnych kłopotów obronną ręką. Dodajmy, że licencji nie wydanie licencji odroczono także dla Stali Rzeszów oraz GKS Katowice.

Tymczasem, na trzy kolejki przed końcem pierwszoligowego sezonu, poznaliśmy dwóch spadkowiczów. Po poniedziałkowej wygranej Zagłębia Sosnowiec z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:0 (0:0), teoretyczne szanse na utrzyma nie straciły Chojniczanka Chojnice oraz Sandecja Nowy Sącz, która sensacyjnie wygrała z łodzianami w minioną niedzielę 1:0 (1:0). Jak widać wygrana niewiele popularnym „Sączersom” dała. Przy okazji mamy ciekawostkę, otóż w obu tych klubach pracował w obecnym sezonie trener Tomasz Kafarski. Doświadczony szkoleniowiec przyłożył więc rękę do dwóch spadków. W II lidze wylądują jednak trzy zespoły i wszystko wskazuje, że do duetu dołączy Skra Częstochowa, w której występuje między innymi Piotr Pyrdoł, wychowanek UKS SMS Łódź, który grał w ŁKS i z tego właśnie klubu trafił do młodzieżowej reprezentacji Polski. Wydawało się, że wielka przed nim kariera, ale przeszedł do Legii Warszawa i jak wielu przed nim piłkarzy, tak się nie sprawdził.

Ełkaesiacy przygotowują się natomiast do niedzielnego meczu na swoim boisku z Resovią (12.40). W klubie nikt nie dopuszcza myśli, że nie zgarną kompletu punktów. Z naszych wyliczeń wynika, że awans do elity zagwarantują łodzianom cztery punkty w ostatnich trzech meczach.