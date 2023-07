Dziś dzień kapibary. Te sympatyczne gryzonie, które stały się popularne za sprawą MEMÓW, poznasz zaglądając do Zoo Borysew ZDJĘCIA

Jak sympatyczne są kapibary? Zobacz w galerii artykułu.

Kapibary to niezwykle przyjazne zwierzęta, ale przy tym niezwykle płochliwe. Do Zoo Borysew – wielkiej atrakcji turystycznej koło Poddębic – trafiły z początkiem tego roku do uruchomionego wtedy Domu Zimowego. Sprowadzono tu – co nie było proste, zwierzęta te stały się bowiem bohaterami memów, a co za tym idzie modne na całym świecie – stadko liczące 8 sztuk tych sympatycznych gryzoni. Jak się przyjęły w nowym środowisku?

- Dosyć szybko poczuły się jak w domu, choć to gatunek mocno płochliwy – z uśmiechem relacjonowała Sylwia Gliszczyńska, opiekunka zwierząt w Zoo Borysew. - Staramy się karmić je z ręki, podchodzić jak najbliżej, by poczuły, że jesteśmy ich przyjaciółmi.

Kapibary. Tych gryzoni nie da się nie lubić. Zobacz stadko z Zoo Borysew. W galerii artykułu znajdziesz też memy, których stały się bohaterami te sympatyczne gryzonie.