Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola w czołówce najbardziej zasmogowanych. Raport Polskiego Alarmu Smogowego po sezonie 2022/2023

Chorzy na smog. Raport Polskiego Alarmu Smogowego

Zalecenia te są znacznie surowsze niż obowiązujące obecnie w Polsce przepisy, ale mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom.Według rekomendacji WHO średnie dobowe stężenie pyłu PM 10 zasadniczo nie powinno przekraczać 45 µg/m³, choć WHO uznaje, że przez cztery dni w roku stężenia te mogą być przekraczone.

Dwie organizacje: Polski Alarm Smogowy oraz Health and Environment Alliance opracowały raport o smogu w zakończonym sezonie grzewczym 2022/2023. Przeanalizowały stężenie w powietrzu groźnego dla ludzi pyłu PM 10 (o średnicy poniżej 10 mikrometrów) w 211 miejscowościach Polski objętych monitoringiem powietrza i przyrównali je do obecnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Radomsko i Piotrków Trybunalski wśród miast z częstym smogiem

Okazuje się, że w Piotrkowie Trybunalskim w sezonie grzewczym (od 1 października 2022 do 31 marca 2023) były aż 42 dni z przekroczonymi zaleceniami WHO, a w Radomsku - takich dni było 41. Tym samym Piotrków i Radomsko znalazły się na 14. i 15. miejscu wśród polskich miast miast z najczęściej występującym smogiem. W czołówce tak jak co roku znalazły się miejscowości z południa Polski. Rekordzistką zaś jest Nowa Ruda pod Wałbrzychem, w którym wytyczne WHO były przekroczone przez 96 dni, czyli średnio co drugi dzień. W Suchej Beskidzkiej takich dni było 79, a w Żywcu 72.