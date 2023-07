Łódzcy ratownicy medyczni uratowali 7-miesięczne dziecko, które zachłysnęło się smoczkiem

Jak informuje Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, do dramatycznego wezwania został zadysponowany jeden z zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących na terenie łódzkiej dzielnicy Polesie. Pomocy potrzebowała 7-miesięczna dziewczynka, która doznała zachłyśnięcia. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do realizacji wezwania. - Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano matkę trzymającą na rękach dziewczynkę. Objawy jakie prezentowała wskazywały na ciężką niedrożność dróg oddechowych. Okazało się, że ​niemowlę zachłysnęło się smoczkiem.

- Ponieważ ciało obce blokowało przepływ powietrza przez drogi oddechowe, co w konsekwencji mogło doprowadzić do śmierci dziewczynki, konieczne było natychmiastowe podjęcie medycznych czynności ratunkowych. Ratownicy medyczni umieścili w jamie ustnej dziecka laryngoskop — urządzenie uwidaczniające wejście do krtani. A następnie przy pomocy specjalnych kleszczyków usunęli smoczek blokujący wejście do tchawicy. Po usunięciu smoczka z dróg oddechowych stan dziewczynki uległ poprawie. Jednak z uwagi na ewentualne powikłania zdarzenia dziecko pod opieką mamy przewieziono do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – relacjonuje Adam Stępka.