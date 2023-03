"Drzewko za surowce wtórne" w Łodzi rusza akcja Dziennika Łódzkiego. Mamy do rozdania setki sadzonek drzew i krzewów

To nie będzie prima aprilis. 1 kwietnia rusza w Łodzi akcja "Dziennika Łódzkiego" "Drzewko za surowce wtórne". Na parkingu galerii handlowej Port Łódź, przy ulicy Pabianickiej 245 od godziny 10 do 14 (lub do wyczerpania sadzonek) będziemy czekać na każdego komu nie jest obojętne środowisko w jakim żyje. Naszym partnerem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, a w tej akcji towarzyszą nam również firma Veolia oraz Port Łódź.

Pożądany efekt akcji to edukacja społeczeństwa w zakresie roli drzew w ekosystemie, ale też po prostu nowe nasadzenia w prywatnych ogrodach, na posesjach, które często pozostają puste, a mogłyby służyć lokalnemu środowisku. Obserwacja powolnego wzrostu naszej sadzonki, doświadczenie trudu jakim jest jej posadzenie w dogodnym miejscu i jej pielęgnacja, dają ogromną satysfakcję. Nam zależy, aby zawsze patrzeć na to szerzej – bo każde drzewo odegrać może bardzo pozytywną rolę w swoim otoczeniu. To korzyści nie tylko wizualne, ale także tłumienie miejskiego hałasu, schronienie dla wielu ptaków, owadów i dzikich zwierząt, produkcja tlenu i wiele, wiele innych - tłumaczy Dariusz Pieniak, dyrektor RDLO w Łodzi.