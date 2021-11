Droga rowerowa wzdłuż al. Śmigłego-Rydza w Łodzi omija kościół św. Anny. Komu przeszkadza jazda rowerem pod kościołem?

Rowerzyści muszą objeżdżać kościół św. Anny w Łodzi. Dlaczego?

W ramach remontu al. Śmigłego - Rydza w Łodzi po wschodniej stronie ulicy miała powstać droga dla rowerów. Jednak kilka tygodni temu okazało się, że droga rowerowa będzie omijać stojący przy ulicy kościół świętej Anny. Przed kościołem pojawił się granitowy chodnik, asfaltowa droga rowerowa skręca tuż przed kościołem i kieruje cyklistów w ulicę Wacława, by wrócić za kościołem przy ul. Skierniewickiej. To oznacza, że rowerzyści muszą zrobić półkilometrową pętlę do ul. Tatrzańskiej i z powrotem, jadąc częściowo po kocich łbach.

To rozwiązanie zdenerwowało łódzkich rowerzystów. Hubert Barański z Fundacji Fenomen zwraca uwagę, że pierwotny projekt tego odcinka był zupełnie inny i droga rowerowa miała była także przed kościołem, zostawiając dla pieszych chodnik od strony kościelnego muru. Barański ostrzega, że część rowerzystów zamiast tłuc się po kocich łbach i tak pojedzie po chodniku, nawet za cenę łamania przepisów.