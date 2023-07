Przybyszewskiego w Łodzi. Jak przebiega remont odcinka ulicy? Zobacz zdjęcia i film

Sprawdziliśmy, jak przebiegają prace na ulicy Przybyszewskiego. Remont ulicy przysparza kłopotów kierowcom i pieszym, a prace budowlane wydają się w ogóle nie posuwać do przodu.

Remont ulicy Przybyszewskiego w Łodzi

W poniedziałek sprawdziliśmy jak przebiegają prace remontowe na Przybyszewskiego. Największy ruch dało się zaobserwować w okolicach parku Reymonta. Liczna grupa pracowników obsługiwała ciężki sprzęt. Jednak są takie miejsca, gdzie budowlańców nie było widać prawie wcale. Przy skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką panował spokój, nie było śladu po koparkach czy ciężarówkach. Nie da się ukryć, że na Przybyszewskiego panuje duży chaos komunikacyjny. Drogi dla pieszych są rozkopane do takiego stopnia, że co chwilę natykamy się na znak “przejście po drugiej stronie”. Na niektórych odcinkach trzeba przechodzić środkiem drogi, po której jeżdżą także samochody. Przede wszystkim należy patrzeć pod nogi. Na prowizorycznych chodnikach wystają rury i szerokie kable. Dookoła są rozrzucone kamienie i betonowe bloki. Kopce usypane z piachu i żwiru również nie uławiają przemieszczania się. Jest to szczególnie problematyczne dla mam z wózkami i seniorów.

Stwarza to również niebezpieczeństwo dla kierowców, którzy łatwo mogą uszkodzić swoje pojazdy. Muszą także kombinować jak dojechać do celu. Omijanie licznych dziur, pachołków, znaków i materiałów budowlanych to prawdziwy labirynt, nawet dla osób, które przejeżdżają tam codziennie.

Przybyszewskiego w Łodzi - kiedy zakończą się prace?

Przypomnijmy, że remont obejmuje modernizację całej ulicy Przybyszewskiego, a także przebudowę skrzyżowania z Przędzalnianą, Ozorkowską, Łęczycką i Kilińskiego. Przewidziano budowę nowej jezdni z torowiskiem tramwajowym i przystankami. Pojawi się nowe oświetlenie i sygnalizacja świetlna włączona w obszarowy system sterowania ruchem. Wymieniona zostanie sieć elektroenergetyczna. Robotnicy zajmą się także zabezpieczeniem sieci gazowej i wodociągowej. Pojawią się nowe wiaty, ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Pomimo zapewnień, że droga będzie przejezdna jeszcze w tym roku, to sam remont niezwykle uprzykrza życie mieszkańców Przybyszewskiego. W Internecie krążą zdjęcia, na których widać zablokowane dojazdy do posesji. Pojawiają się także liczne głosy o problemach z prowadzeniem działalności w tym obszarze. Ze względu na kłopoty z dojazdem i miejscami parkingowymi spada zainteresowanie potencjalnych klientów tamtejszymi sklepami i miejscami usług. Właściciele mają obawy, że może to skutkować upadkiem ich biznesów.

Finał inwestycji planowany jest na IV kwartał 2023 r. Mieszkańcy Łodzi liczą, że remont uda się zakończyć w podanym terminie. Zobacz, jak wyglądają prace budowlane na Przybyszewskiego