Będą kary dla użytkowników hulajnóg? Koniec z porozrzucanymi po chodnikach hulajnogami. Jest projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie uregulowania problemu z parkowaniem hulajnóg elektrycznych

Kary i opłaty za ściąganie niewłaściwie zaparkowanych lub porzuconych hulajnóg

Operatorzy zapłacą za wykorzystanie pasa drogowego?

Poza tym operatorzy komercyjnie wynajmowanych hulajnóg nie ponoszą żadnych kosztów ich utrzymywania, choć korzystają z infrastruktury miejskiej. Stąd rozważany jest również pomysł obarczenia ich opłatą za zajęcie pasa drogi, co ma być wyjściem sprawiedliwym, tak opłaty wnosi każdy handlujący na ulicy. Projekt uchwały jest kierunkowy, co znaczy, że zaleca rozwiązania, ale ceduje przeprowadzenie negocjacji na administrację prezydent Łodzi po skonsultowaniu rozwiązań ze stowarzyszeniami zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastrukturą i transportem.

Problem porozrzucanych po mieście hulajnóg był już postawiony na komisji transportu Rady Miejskiej Łodzi w 2022 roku. Zarząd Dróg i Transportu spotkał się wtedy z odmową zatwierdzenia lokalizacji dwunastu miejsc do parkowania hulajnóg przy ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do alei Piłsudskiego, co miało zapewnić cywilizowaną formę parkowania dla 120-140 hulajnóg. Jednak na tak dużą ilość nie zgodził się Wojewódzki Konserwator Zabytków, bo to akurat odcinek objęty przepisami Parku Kulturowego Ulicy Piotrkowskiej. Padły wówczas również. propozycje zorganizowania spotkania z operatorem lub odwożenia hulajnóg na parking miejski na koszt operatora.