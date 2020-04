Co z tunelem Kolei Dużych Prędkości do Łodzi? Ministerstwo odpowiada posłance

Wylot ewentualnego tunelu znajdowałby się w rejonie ul. Saperów i Konstantynowskiej. Koronawirus zepchnął w cień sprawę przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Łódź. Do projektu zgłoszono ponad 30 tys. uwag. Interweniowali też posłowie. Interpelację w sprawie zaproponowanego, przy okazji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, koło Grodziska Mazowieckiego, przebiegu KDP w rejonie Łodzi, napisała do ministerstwa infrastruktury łódzka posłanka PO Małgorzata Niemczyk. Pod koniec marca odpowiedzi udzielił jej wiceminister Marcin Horała. Wynika z niej, że zaproponowane przebiegi linii kolejowych w ramach KDP nie są jeszcze przesądzone i będą zależeć od wyniku konsultacji społecznych. Ewentualne nowe wersje – a to dotyczy właśnie Łodzi – będą poddane kolejnym konsultacjom na szczeblu gminnym. Czytaj na kolejnym slajdzie

Google Street View