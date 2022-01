Byle do piątku. 28 graczy ŁKS Łódź wyleci do Turcji

Do samolotu wsiąść ma 28 piłkarzy - tak przynajmniej twierdzi rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2 Bartosz Król. Ostateczna kadra na Turcję ma być znana w najbliższą środę, Jak twierdzi bramkarz łodzian Marek Kozioł w zespole trwa zacięta rywalizacja o miejsce w kadrze zespołu trenera Kibu Vicuny. - To prawda, jest rywalizacja na całego - mówi. - Każdy z piłkarzy daje z siebie wszystko. - Dobrze, że wszyscy są zdrowi. Oby już tak zostało, a na pewno będzie to z korzyścią dla drużyny. Wiadomo, że każdy chce grać, ale najważniejsze są punkty w lidze i dobro drużyny.

Jeśli już jesteśmy w Turcji, to ełkaesiacy mają tam rozegrać trzy sparingi, choć niewykluczone, że będą cztery mecze. W każdym razie na początek (31 stycznia) starcie z Rudar Pljevlja z Czarnogóry. Drużyna plasuje sie na siódmy miejscu w tabeli tamtejszej ekstraklasy, w której gra 10 zespołów. Liderem jest Sutjeska - 41 punktów.Na 5 lutego zaplanowano starcie z FK Atyrau, zespołem z Kazachstanu, która w minionym sezonie (gra się tam systemem wiosna - jesień) zajęła 11 miejsce w ekstraklasie (28 punktów). Triumfował Toboł Kostanay (61). 9 lutego łodzianie mają zmierzyć się z Worskła Połtawa. To z kolei ekipa zajmująca piąte miejsce w ukraińskiej ekstraklasie (33 punkty). Lideruje Szachtar Donieck (47), przed Dynamem Kijów (45).

Tak na marginesie, kibice zespołu z alei Unii 2 nie za bardzo wierzą w bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, bo podczas sobotniego sparingu z Motorem Lublin skandowali „baraże są nasze”. W barażach zaś, jak to w barażach, wszystko jest możliwe, co pokazał choćby miniony sezon, kiedy to ełkaesiacy przegrali na swoim boisku decydujący o awansie mecz z Górnikiem Łęczna, a byli faworytem tego spotkania. Tymczasem trzecioligowa drużyna rezerw ŁKS Łódź przygotowuje się do piłkarskiej wiosny trenując na obiekcie przy ulicy Minerskiej. Udział w zajęciach zespołu prowadzonego przez Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka bierze także grupa piłkarzy trzeciej drużyny, która rywalizuje w grupie pierwszej Keeza Klasay Okręgowej. - W najbliższą sobotę czeka nas sparing z czwartoligowcami z Pogoni Zduńska Wola - mówi Michał Zapart, członek sztabu szkoleniowego ŁKS II. - Mecz na boisku przy ulicy Minerskiej rozpocznie się o godzinie 13, a szansę gry powinni dostać wszyscy trenujący piłkarze. Żaden z piłkarzy nie jest kontuzjowany, ani chory. ą