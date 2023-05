Bistro Le Grand Montag przy ulicy Piotrkowskiej 78. To już trzeci lokal sieci Montag w Łodzi! Zobaczcie zdjęcia i film

Trzeci Montag przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

- To już nas trzeci Montag, w każdym uprawiamy rzemiosło - mówi Jacek Tomczyk, szef Montagu.

To trzeci już lokal sieci Montag. Pierwszy Montag powstał 10 lat temu w podwórku przy ulicy Piotrkowskiej 107. Początkowo funkcjonował jako piekarnia i kawiarnia specjalizująca się w wypiekach francuskich. Potem pojawiło się pierwsze bistro przy ulicy Piotrkowskiej 111.

W każdym daniu co najmniej 60-70 proc. składników to produkty ekologiczne. Wiele z nich pochodzi z własnego, ekologicznego gospodarstwa pod Łodzią należącego do właścicieli Montagu, własnej produkcji są m.in. mięso i jaja.

- Uważamy, że karmienie ludzi to odpowiedzialność - podkreśla Tomczyk.

W nowym Montagu możemy kupić na wynos świeże pieczywo, np. chałkę czy chleb razowy w cenie 15 zł za bochenek. Ale głównym polem działalności jest jedzenie serwowane na miejscu. Zgodnie z tradycją Montagu większość dań skomponowanych jest wokół chleba i różnych wypieków.

Zobaczcie galerię zdjęć z nowego Montagu