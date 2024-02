Pola Chobot i Adam Baran w Dzień Dobry TVN. Pochodzący z Radomska artyści zapowiadają "Ciszę przed burzą"

Te intymne i kameralne wydarzenia będą jedyną okazją do usłyszenia przedpremierowego materiału z nadchodzącej płyty w specjalnych aranżacjach - czytamy w opisie wydarzenia.

9 lutego w programie "Dzień Dobry TVN" można było podziwiać występ artystów pochodzących z Radomska. Pola Chobot i Adam Baran zaprezentowali piosenkę "Mów". Duet właśnie przygotowuje się do wydania kolejnego albumu, rusza też z trasą koncertową "Cisza przed burzą" . Najbliższy koncert w czwartek w Warszawie, potem artyści wystąpią też w Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Krakowie.

Pola Chobot & Adam Baran to jeden z najciekawszych głosów polskiej alternatywy . Oniryczny i poetycki a jednocześnie wyrazisty. Tworzą muzykę z pogranicza alternatywy i dark popu. Ich twórczość charakteryzują poetyckie, mocne teksty, emocjonalny głos i nietuzinkowe gitary. Mistrzowsko operują aurą nieoczywistości, niepokoju i melancholii, tworząc przy tym duszny, niemal kinematograficzny nastrój.

Wydali świetnie przyjęty album „Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży?” i EP-kę „Trzeba mi”. Na przestrzeni ostatniego roku ukazały się single „Ciało”, „Podobno”, „Szczypię się w skórę” oraz „Mów” zapowiadające nowe wydawnictwo duetu.

Mimo skrajności charakterów Pola Chobot i Adam Baran tworzą jeden, dziki organizm muzyczny inspirowany bluesem. Piosenki, które tworzą, swą prostotą i transowością nawiązują do bluesa, często jednak wykraczając poza jego klasyczną formę. Pola jest wokalistką oraz autorką tekstów. Adam to gitarzysta i kompozytor. Podczas koncertów, często uzupełnianych przez perkusję, własne utwory przeplatają psychodelicznymi i awangardowymi improwizacjami. Ich źródła inspiracji to w takim samym stopniu rdzenne work songs, Muddy Waters, Skip James, jak Bjork czy Radiohead.