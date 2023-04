Biblioteka Retro w Łodzi. Najstarsza miejska biblioteka przy ulicy Narutowicza wznawia działalność po gruntownym remoncie

Wyremontowane wnętrza są utrzymane w stylu lat 50 i 60 ubiegłego wieku, co podkreślają oryginalne meble oraz zawieszone u sufitu lampy. Ściany zdobią kopie stron z najstarszych kronik bibliotecznych, które były prowadzone od początku istnienia placówki.

To jest przestrzeń historyczna, 65 lat tradycji biblioteki w tym miejscu skłania do tego, by do tej tradycji nawiązywać i bazować na tej tradycji. Chcemy skupić się na architekturze, chcemy stawiać na historie związane z mniejszościami kulturowymi, plany mamy już na cały rok - mówi Ewa Michalska, kierowniczka biblioteki.