Dodatkowe pieniądze dla siedmiu szpitali z Łódzkiego od NFZ. Mogą je wydać także na podwyżki płac

Szpitale mogą je wydać dowolnie.

- To dyrektor decyduje o tym, w jaki sposób zostaną wykorzystane pieniądze – podkreśla Aneta Zapart, wicedyrektor łódzkiego oddziału NFZ.

Szpitalom pomoże to załatać dziurę, np. szpital w Wieluniu wyliczył, że miesięczne wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 850 tys. zł, ale w aneksach do kontraktu z NFZ zapewniono tylko nieco ponad 300 tys. zł. Do tego podwyżek zaczęli żądać też pracownicy nieetatowi. Dyrektor szpitala Anna Freus przyznaje dziś, że bez dodatkowych środków szpital by sobie nie poradził.