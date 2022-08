Będzie kara dla Widzewa za niecenzuralny transparent podczas meczu z Legią

Nadkom. Marcin Fiedukowicz pisze: Mecz podwyższonego ryzyka pod nadzorem łódzkich policjantów. Policjanci zabezpieczali mecz piłkarski pomiędzy drużynami Widzewa Łódź i Legii Warszawa. Zabezpieczeniem kierował Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nadkom. Wojciech Malarczyk. Dzięki zaangażowaniu stróżów prawa przed meczem oraz po jego zakończeniu nie doszło do poważniejszych incydentów i zakłóceń porządku publicznego. 12 sierpnia 2022 roku o godzinie 20:30, po ośmiu latach przerwy odbyło się spotkanie piłkarskie pomiędzy drużynami Widzewa Łódź oraz Legii Warszawa. Podczas spotkania na trybunach stadionu przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców w tym przeszło 900 fanów drużyny Legii Warszawa. Nad bezpiecznym przebiegiem zawodów czuwały służby ochrony organizatora oraz policjanci z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy wsparciu funkcjonariuszy z jednostek ościennych oraz Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Wsparciem dla działań policjantów były patrole konne policji oraz Straży Miejskiej w Łodzi, policyjni przewodnicy psów służbowych, a także armatki wodne. Z powietrza działania policjantów zabezpieczał również policyjny helikopter. Natomiast, bezpieczeństwa na drogach prowadzących na stadion strzegli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dzięki zaangażowaniu stróżów prawa, pomimo prób zaczepek i wzajemnych antagonizmów okazywanych sobie przez zwaśnionych sympatyków obydwu drużyn, nie doszło między nimi do konfrontacji siłowej. Obyło się również bez poważniejszych naruszeń prawa na terenie Łodzi. Po meczu policjanci zabezpieczyli powrót kibiców drużyny stołecznej, którzy z dworca na stacji Łódź Widzew wrócili do swojego miasta.