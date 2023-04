Akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Łodzi. Ekologiczna akcja Lasów Państwowych i Dziennika Łódzkiego w Porcie Łódź

Akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Łodzi. Po godzinie pełne pojemniki

Już w pierwszej godzinie akcji, wspierającej środowisko naturalne i promującej zachowania ekologiczne, kontener na makulaturę wypełnił się prawie po brzegi, niemal pełne były pojemniki na pozostałe odpady. A uczestnicy akcji zabierali po kilka sadzonek.

Do wyboru był świerk, jarzębina i kalina koralowa. Do posadzenia ich właśnie o tej porze roku zachęcali, a także doradzali, jak to zrobić leśnicy z nadleśnictwa Kolumna.

- Wczesna wiosna, gdy nie panuje wysoka temperatura to dobry czas, by pomyśleć o swoim otoczeniu i posadzić drzewko na działce, w ogrodzie, na posesji. Radzimy zapoznać się z preferencjami danego gatunku, czyli poznać warunki wzrostu, na jakim stanowisku będzie rosło najlepiej, w jakiej glebie - wyjaśniała Alicja Sitek, rzecznik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. - Warto przez pewien czas obserwować posadzone rośliny, podlewać, gdy przyjdzie susza.