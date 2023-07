Nowa atrakcja turystyczno-zdrowotna w Łódzkiem blisko. W Uniejowie powstaje tężnia solankowa. Zobacz ZDJĘCIA z budowy. Kiedy otwarcie?

Całoroczna jodowa tężnia solankowa – jak informuje Uniejów – uzupełniona będzie o pijalnię wody geotermalnej. Inwestycja ruszyła w grudniu 2022 roku. - Obiekt będzie stanowił połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej, wykorzystując potencjał naturalnych zasobów tutejszej wody geotermalnej. Inwestycja zlokalizowana na otwartym terenie, pomiędzy Kompleksem Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka a Zagrodą Młynarską, będzie miała długość 91 m, szerokość blisko 5 m i wysokość 6,5 m. Z kolei objętość zbiornika na solankę to około 250 m sześciennych, zaś sama powierzchnia lustra wody to blisko 600 m kwadratowych. Całkowita powierzchnia zabudowy ma sięgać ponad 740 m kwadratowych – wylicza Urząd Miasta w Uniejowie.

Z tężni w Uniejowie będzie można korzystać przez cały rok

Łączna powierzchnia wszystkich ciągów komunikacyjnych, na którą złożą się: kładki spacerowe, tarasy i chodniki z kostki granitowej zajmie w sumie 1.500 m kw., co stanowi około 30 proc. całkowitej powierzchni zagospodarowania. Do tego dochodzi kolejne 1.700 m kw. urządzonego terenu zielonego (35 proc. całości). W związku z tym, w obrębie inwestycji zostaną zainstalowane elementy małej architektury: stojaki na rowery, lampy w formie słupków, kosze na śmieci oraz ławki mocowane do konstrukcji pokładów drewnianych na zewnątrz ich obrysów, żeby zapewnić odpowiednio szerokie ciągi piesze dla swobodnego ruchu użytkowników tężni. Modrzewiowy pasaż spacerowo – techniczny, przechodzący w ciąg spacerowy, będzie wyniesiony o ok. 1,85 m ponad istniejące ukształtowanie terenu.