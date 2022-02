Mecz na boisku Stadionu Miejskiego im. Władysława Króla rozpocząć ma się o godzinie 15. Spotkanie będzie nietypowe, bowiem piłkarze rozegrają dwie połowy po 60 minut każda. Na żywo starcie będą mogli obejrzeć jedynie posiadacze karnetów na cały sezon lub rundę wiosenną. Do dyspozycji jest 566 miejsc, w tym 70 procent dla osób zaszczepionych. Jak informuje rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2 Bartosz Król sprzedaż biletów na sobotni sparing rozpocznie się pod koniec tygodnia i będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Drużyna z Grodziska Mazowieckiego prowadzona od połowy grudnia 2019 roku przez Krzysztofa Chrobaka, to beniaminek II ligi. W 20 jesiennych meczach zdobyła 18 punktów i zajmuje w ligowej tabeli 16, czyli spadkowe, miejsce. W pierwszej części sezonu najskuteczniejszym zawodnikiem tego zespołu był strzelec siedmiu goli Kolumbijczyk Jean Franco Sarmiento. Dla tego 25-latka klub z Grodziska jest pierwszym zagranicznym. Wcześniej grał w Kolumbii w Rionegro Aguilas oraz Tigfres FC. Zawodnik pozostaje w Pogoni na rundę wiosenną. Podstawowym zawodnikiem beniaminka jest Michał Wrzesiński. Były piłkarz między innymi ŁKS Łódź, Sokoła Aleksandrów, Pelikana Łowicz i Unii Skierniewice wystąpił jesienią w 19 meczach.

Zima Pogoń dokonała kilku, naszym zdaniem wartościowych jak na drugoligowe realia transferów. Mariusz Sławek przyszedł ze Stali Rzeszów w której zaliczył 12 meczów w II lidze, które okrasił jednym golem. Z kolei Damian Pawłowski był w kadrze pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, ale nie zaliczył żadnego meczu o punkty. Bez wątpienia dużym wzmocnieniem Pogoni powinien być Maciej Bortniczuk. Wychowanek Jagiellonii Białystok ma swoim piłkarskim CV 11 meczów w ekstraklasie, wszystkie w barwach „Jagi". Ostatnio był w pierwszoligowej Koronie Kielce, ale nic wielkiego tam nie zwojował, wystąpił zaledwie w dwóch meczach o punkty i jednym Pucharu Polski. Jakub Apolinarski także zna smak polskiej ekstraklasy, bo zaliczył w niej pięć potyczek, wszystkie w barwach częstochowskiego Rakowa. Ostatnio był w klubie spod Jasnej Góry, ale grał w czwartoligowych rezerwach, a więc szału nie było. Z FKPoprad (Słowacja) ma przyjść Adam Matalik. Do trzecioligowych rezerw Legii Warszawa odszedł Jakub Czajkowski.