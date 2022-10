12 tysięcy fanów na meczu ŁKS z Arką? Kibice biją rekord!

Dotychczas najwięcej fanów obejrzało na stadionie im. Władysława Króla starcie ełkaesiaków z Ruchem Chorzów(2:0). 19 sierpnia na trybunach zasiadło, jak oficjalnie klub poinformował, 8540 widzów. Tym razem fani łódzkiego pierwszoligowca postawili sobie za cel 12 tysięcy. Czy się uda? Sprzedaż biletów za pośrednictwem systemu internetowego oraz w kasach stacjonarnych idzie naprawdę nieźle. Z naszych informacji wynika, że 10 tysięcy powinno być spokojnie, w końcu to starcie byłych ekstraklasowiczów oraz drugiej i trzeciej drużyny w rankingu. Na trybunach zasiąść ma też około 300 kibiców drużyny przyjezdnej.

Gospodarze spotkania mają za sobą imponującą serię siedmiu spotkań bez porażki. Wygrali w tym czasie trzy spotkania i cztery zremisowali. Strzelili w nich 12 goli, tracąc siedem. Ełkaesiacy po raz ostatni przegrali mecz o punkty 27 sierpnia w Chojnicach z tamtejszą Chojniczanką 0:1 (0:1).

Mniej efektowną serią pochwalić mogą się gdynianie. Otóż zespół Ryszarda Tarasiewicza nie przegrał od czterech kolejek- w trzech spotkaniach był górą, jedno zremisował. Co ważne pokonał na wyjeździe niedawnego lidera tabeli Ruch Chorzów 4:2 (3:1). W owych czterech potyczkach niedzielny rywal ełkaesiaków zdobył osiem bramek, ale stracił siedem. Dodajmy, że na boiskach rywali gdynianie byli górą sześciokrotnie, ani raz nie zanotowali remisu, przegrali dwa razy. Jak na stadionie im. Władysława Króla radzą sobie w tym sezonie gospodarze?Wygrali pięć pierwszoligowych potyczek, dwie zremisowali i jedną przegrali.

Przejdźmy do kadry Arki. Najskuteczniejszymi graczami tej drużyny są KarolCzubak i reprezentant Afganistanu Omran Haydary. Obaj strzelili po osiem goli. Cztery bramki zdobył Hubert Adamczyk. Tego pierwszego kibicom naszego regionu przedstawiać nie trzeba, bo jeszcze wiosną 2021 roku grał w Widzewie. Drugi przyszedł przed sezonem do Arki z Lechii Gdańsk i tutaj odżył. W ekstraklasie strzelił trzy gole. Jest tam także były zawodnik Barcelony, tyle że tej z Ekwadoru (Guayaquil). Mowa o Christianie Fernando Alemanie, dla którego Arka jest pierwszym polskim klubem. ą

I LIGA

16. kolejka. Piątek (28 października): Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Resovia (godz. 18), Zagłebie Sosnowiec - Wisła Kraków (20.30). Sobota (29 października): Stal Rzeszów - GKS Tychy (20), Ruch Chorzów - GKSKatowice (17.30), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Sandecja Nowy Sącz (15).

Niedziela (30 października): Górnik Łęczna - Chrorby Głogów (18), Chojniczanka Chojnice - Odra Opole (15), ŁKS Łódź - Arka Gdynia (12.40). Poniedziałek (31 października): Puszcza Niepołomice - Skra Częstochowa (18).