ZUS wypłaca postojowe dla właścicieli firm w województwie łódzkim. Otrzymało je już 4,5 tys. przedsiębiorców

3 mln zł pomocy wypłacone przedsiębiorcom z Łodzi

Miasto wypłaciło już 3 mln zł pomocy dla przedsiębiorców. Do rozpatrzenia pozostaje jeszcze kilka tysięcy wniosków od łódzkich przedsiębiorstw. Codziennie napływają nowe. Na rzecz ratowania łódzkich firm i miejsc pracy dla łodzian jest do rozdysponowanie ok. 30 mln. zł