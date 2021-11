Został zaatakowany we własnym domu i bronił się nożem. Sąd skazał go na 4 lata więzienia

Wielkanoc, lockdown i kije bejsbolowe

Dramatyczne sceny rozegrały się 12 kwietnia, w trakcie świąt wielkanocnych i lockdownu, na podwórzu kamienicy przy ul. Łęczyckiej w Zgierzu, a później w jednym z mieszkań pod tym samym adresem.

Jak ustalono podczas przesłuchań świadków i na podstawie zabezpieczonych nagrań z rozmów telefonicznych,

feralnego dnia Rafał F. wraz ze swoją żoną Emilią przebywali na zewnątrz budynku, w którym mieszkali, gdy nagle zostali zaatakowani kijami bejsbolowymi przez dwóch nieznanych ich mężczyzn. Oskarżony uznał, że oprawcy zostali nasłani przez jego brata ciotecznego, z którym był pokłócony. Zadzwonił więc do niego z awanturą. Wyzwał go i jego kolegę Macieja M. Tego samego dnia do mieszkania Rafała i Emilii F. zapukał skonfliktowany rozmówca z kompanem, wspomnianym Maciejem M. Doszło do szarpaniny i przepychanki. Rafał F. został pobity przez dwa razy większego Macieja M. W pewnym momencie nieproszony gość opuścił mieszkanie. Wówczas Rafał F. znów sięgnął po telefon i zadzwonił do niego odgrażając się. Maciej M. zawrócił....