W Łodzi zapadła się jezdnia. Wielka dziura w ulicy Praskiej ZDJĘCIA

- Do kanału pod powierzchnią ulicy wprowadziliśmy robota z kamerą - wyjaśnia Miłosz Wika, rzecznik ZWiK - Nie stwierdziliśmy uszkodzenia konstrukcji kolektora. Był on remontowany kilka lat temu, wypełniono go niezwykle wytrzymałym laminatem z żywic epoksydowych. Przypuszczalnie doszło do uszkodzenia przyłącza kanalizacyjnego z kamienicy. Musimy je teraz odkopać i naprawić. Prace już trwają. Mieszkańcy na czas usuwania awarii będą mieli zapewniony odpływ ścieków z budynku.