Sortownie śmieci w Łodzi odzyskują połowę surowców. Ustanowiono nowy rekord

Prawie połowa śmieci wyprodukowanych przez łodzian do lipca 2023 roku została pozyskana do ponownego wykorzystania. Z 20 tys. 637 ton odpadów, które trafiły do sortowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, odzyskano i sprzedano 10 tys. 277 ton surowców, najwięcej szkła i papieru.

Łodzianom coraz lepiej idzie segregacja śmieci

Według MPO 49,8 procent to dotychczas najwyższy wskaźnik recyklingu. - Obserwujemy duży, około 10-procentowy spadek ilości odbieranych odpadów. Sądzimy, że jest to związane ze spowolnieniem gospodarczym i mniejszą konsumpcją. Mimo to od stycznia do lipca tego roku pozyskaliśmy z nich więcej surowców niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku – mówi Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. Gospodarki Odpadami MPO Łódź. Udało się uzyskać taki wynik przede wszystkim dzięki temu, że mieszkańcy sprawniej i prawidłowo rozdzielają odpady w domach - najlepiej idzie im segregacja papieru i szkła.

W sortowni MPO lepiej się zorganizowali

Ponadto firma zmieniła organizację pracy w sortowni. Obecnie pracuje tam 160 osób na dwie zmiany. Kupiono nowy sprzęt, zainstalowano dwie dodatkowe linie służące do segregacji stali oraz aluminium. Codziennie zdobywa się około 18 ton kartonu, 4,5 tony papieru, 33 tony szkła, 4 tony, czyli 100 tys. butelek PET oraz 390 kg aluminium. Pracownicy ręcznie wyciągają ze śmieci surowce, które potem są czyszczone, prasowane, pakowane i sprzedawane. Pieniądze ze sprzedaży częściowo pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. To, co do niczego się już nie nadaje, jest przetwarzane na paliwo alternatywne, a później spalane w elektrociepłowniach i cementowniach.

Nie mieszać szkła z folią - apeluje MPO

- Apelujemy do mieszkańców, by nie mieszali odpadów. Czyli na przykład do zielonego kosza nie wyrzucać szkła w workach foliowych. Jeśli z butelkami i słoikami są pomieszane też inne odpady, znacznie trudniej jest odzyskiwać cenny surowiec jakim jest szkło. To samo dotyczy papieru, który powinniśmy wrzucać do niebieskich pojemników. Jeśli zostanie zabrudzony pozostałościami z innych odpadów, nie będzie nadawał się do wykorzystania – mówi

Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. Gospodarki Odpadami MPO Łódź.

Karton, papier, szkło, butelki PET i metale stanowią zaledwie około 30 proc. wszystkich produkowanych śmieci. 70 proc. stanowią odpady zmieszane, gromadzone w czarnym worku. Przeciętny łodzianin produkuje około 370 kg odpadów rocznie, średnia dla Polski jest podobna,a średnia unijna to 500 kg odpadów na osobę rocznie.

