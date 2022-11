Zdjęcie z Pirulo bezcenne. Taka sprawa tylko w ŁKS Łódź ZDJĘCIA

- Pojawiło się kilkudziesięciu fanów ŁKS, a dla tych najbardziej wytrwałych sztab szkoleniowy przygotował niespodziankę - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy pierwszoligowca. - Fani otrzymali nie tylko otrzymali możliwość przyjrzenia się z bliska zajęciom z udziałem piłkarzy pierwszej drużyny, ale i wzięcia w nich udziału. Kibice trenowali więc wraz z Pirulo i spółką, zagrali nawet w popularnego dziadka. Była też okazja do pamiątkowych zdjęć z idolami oraz na ich autografy. Dla wielu fanów naszego zespołu było to naprawdę duże wydarzenie.

Warto dodać, że normalnie z zespołem trenuje Nelson Balongo, który ze względu na uraz, którego nabawił się w meczu ligowym z Arką Gdynia, nie grał w ostatnich jesiennych spotkaniach o punkty. Niegroźnym okazał się także uraz Damiana Nowackiego. Zawodnik musiał zejść wcześniej z boiska podczas potyczki drużyny rezerw o trzecioligowe punkty z Olimpią Zambrów. Pozostali ełkaesiacy, poza kontuzjowanym Mieszkiem Lorencem trenują normalnie.Ostatnim tegorocznym akcentem będzie sobotni mecz sparingowy w Piotrkowie z czwartoligowcami z miejscowej Polonii (11). Organizatorzy tego spotkania zachęcają kibiców do licznego przyjścia tego dnia na stadion. Na fanów czekają bowiem nie tylko piłkarskie emocje. Będzie między innymi loteria, w której udział będzie mógł wziąć każdy, kto zakupi bilet-cegiełkę w cenie 10 zł (tyle kosztuje wstęp na spotkanie). Wygrać będzie można między innymi plakaty oraz zdjęcia zawodników ŁKS. Po ostatnim gwizdku sędziego będzie także możliwość zdobycia autografów piłkarzy mistrza jesieni pierwszej ligi.

- To będzie dla fanów piłki nożnej z Piotrkowa i okolic duże wydarzenie - nie ma wątpliwości Paweł Jagodziński, kierownik piotrkowskiej drużyny. - Piotrków kibicuje drużynie z alei Unii. Na dodatek łodzianie mają przyjechać w silny składzie. Zapewne będą także testować piłkarzy, ale i my również. W naszej drużynie wystąpić ma jeden z czołowych napastników naszej czwartej ligi.

Dodajmy, że piotrkowianie już podsumowali udaną rundę jesienną (czwarte miejsce w tabeli półmetka). Na spotkaniu w jednej z restauracji obecny był między innymi prezydent miasta Krzysztof Chojniak oraz sponsorzy. ą