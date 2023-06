Zatrzymania tramwajów i komunikacyjny paraliż Łodzi. Prezes MPK tłumaczy, dlaczego do niego doszło

W ciągu zaledwie kilku dni doszło do trzech wielogodzinnych zatrzymań tramwajów w Łodzi oraz kilku krótszych. Wielu pasażerów łódzkiej komunikacji miejskiej nie dotarło na czas do pracy, bo miasto było sparaliżowane komunikacyjnie. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Zbigniew Papierski tłumaczył łódzkim radnym przyczyny zapaści komunikacyjnej.

Zatrzymania tramwajów w Łodzi. Co wydłużało czas wyjazdów?

Pierwsze wielogodzinne zatrzymanie ruchu tramwajów miało miejsce w czwartek (15 czerwca) nad ranem. Od godziny 3 do godziny 6 tramwaje nie mogły wyjechać w trasy, ponieważ tuż przy torowisku i wyjeździe z zajezdni przy ulicy tramwajowej doszło do tragicznego wypadku. Motorniczy zauważył ciało leżące przy torowisku, a po wezwaniu karetki i akcji reanimacyjnej, która się nie powiodła, na miejscu pojawił się prokurator. Tymczasem od 12 czerwca zajezdnia przy Telefonicznej w związku z modernizacją zajezdni na Chocianowicach, jest jedyną funkcjonującą zajezdnią w Łodzi i to nie zmieni się do końca wakacji. Uruchomiono komunikację zastępczą, a gdy tramwaje ruszyły, opóźnienia względem rozkładów jazdy, trwały jeszcze ponad trzy godziny.

Dlaczego przy ulicy Zachodniej wykoleił się tramwaj Moderus Gamma?

Do drugiego wielogodzinnego zatrzymania doszło w poniedziałek (19 czerwca) tuż przy przebudowywanym skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Legionów. Wykonawca zewnętrzny spóźnił się z przełożeniem torów i uruchomieniem tzw. "mijanki". Rezultat? Odcinek miał być gotowy na przejazdy tramwajów od godziny 3.50, a udostępniono go dopiero o godzinie 7.30, a po kilku przejazdach w wyniku niedoróbek doszło do wykolejenia tramwaju Moderus Gamma. MPK miało problem z usunięciem tramwaju, a wykonawca usuwał usterkę do godziny 17.30, co na cały dzień odcięło od ruchu tramwajowego Bałuty, . a autobusy nie były w stanie przebić się przez olbrzymie korki. Według prezesa Papierskiego "mijanka" w pełni sprawna nie będzie jeszcze przez tydzień i ruch będzie na tym odcinku sterowany ręcznie.

Zatrzymania tramwajów w Łodzi. Prezes MPK "rozumie pasażerów i przeprasza"

- Rozumiem i przepraszam pasażerów, ale przy tym zaangażowaniu inwestycyjnym miasta nie jesteśmy w przypadku jakichkolwiek perturbacji zapewnić prawidłowego funkcjonowania komunikacji - oznajmił radnym prezes Zbigniew Papierski. - Jest kulminacja inwestycji prowadzonych w mieście na skalę dotąd nieznaną. Proszę pamiętać, że bez tych inwestycji w praktyce komunikacja stanęłaby już dawno, bo większość tego, co się obecnie realizuje, realizuje się w wyniku zamknięcia torowisk. Czy chodzi o Wojska Polskiego, czy o Legionów, to przecież zamknęliśmy je ze względu na zły stan techniczny.

To nie wszystko: awaria Moderusa i zerwana trakcja

Prócz tych zatrzymań doszło jeszcze do awarii tramwaju Moderus Gamma we wtorek (20 czerwca) rano oraz trzygodzinne zatrzymanie tego samego dnia w związku z zerwaniem trakcji nad torowiskiem ulicy Rzgowskiej. Ta czarna seria łódzkiej komunikacji miejskiej skłoniła łódzkich społeczników do zorganizowania symbolicznego jej pogrzebu. Z kolei prezes Papierski przyznał, że w związku z zatrzymaniami tramwajów i postawianiem komunikacji zastępczej, kulała tzw. informacja pasażerska: nie wystarczyły informacje publikowane w mediach społecznościowych, bo nie każdy ma dostęp do internetu. Stąd prezes MPK zamierza uruchomić posterunki informacyjne. Zbigniew Papierski zapewnił również, że MPK zamierza obciążyć wykonawcę, który sfuszerował "mijankę" przy Zachodnia/Legionów kosztami - jak się wyraził - "tych wszystkich perturbacji.

