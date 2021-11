Zarząd Inwestycji Miejskich uznał, że nie było opóźnień podczas budowy al. Śmigłego - Rydza!

Sprawą przedłużającego się remontu zajęli się działacze z grupy ŁDZ Zmotoryzowani Łodzianie i poprosili Zarząd Inwestycji Miejskich o wyjaśnienia. Właśnie otrzymali szokującą odpowiedź, podpisaną przez dyrektor ZIM Agnieszkę Kowalewską – Wójcik:

"Zarząd Inwestycji Miejskich wyjaśnia, że z przyczyn niezależnych ani do Zamawiającego, ani do Wykonawcy umowa na przebudowę al. Śmigłego – Rydza była kilkakrotnie aneksowana. Nie ma zatem formalnej podstawy, aby uznać, że inwestycja miała wieloletnie opóźnienie w realizacji".

- Wysłaliśmy do ZiM pismo z prośbą o przesłanie aneksów. Potem nasi radcy prawni przeanalizują je i stwierdzą, po czyjej stronie leży wina. Naszym zdaniem za ten remont powinien odpowiadać urzędnik, który go nadzoruje. Wysłaliśmy już wniosek do pani prezydent Hanny Zdanowskiej o zwolnienie dyrektor ZiM. Jak będzie trzeba, skierujemy sprawę do Komisji Europejskiej, która dała pieniądze na ten remont - mówi Jarosław Kostrzewa ze Zmotoryzowanych Łodzian.