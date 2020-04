Zakaz wejścia do lasów bezprawny i szkodliwy dla zdrowia?

Zakaz wejścia do lasów obowiązuje od 3 kwietnia, decyzja została podjęta przez Dyrekcję Lasów Państwowych. Choć zakaz ma się przyczynić do spadku rozprzestrzeniania się koronawirusa, niewielu widzi w niej jakikolwiek sens, m.in. dlatego, że w dobie pandemii lasy są miejscem bezpiecznym, a obostrzenia typu zachowanie 2-metrowej odległości między ludźmi, właśnie w lasach są najmniej problematyczne do przestrzegania. Tymczasem DLP uzasadnia zakaz "troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców"

"(...) To uzasadnienie budzi wątpliwości, ponieważ w walce z chorobą COVID-19 kluczową rolę odgrywa odporność organizmu, a ta jak wiadomo wymaga przebywania na świeżym powietrzu. Potwierdza to Światowa Organizacja Zdrowia, która opracowała Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, w której ruch odgrywa podstawową rolę w utrzymaniu zdrowia fizycznego, ale także psychicznego - pisze do ministra środowiska posłanka Sowińska - Pragnę też zwrócić uwagę Pana Ministra, że Lasy Państwowe nie mają uprawnień do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu z innych przyczyn niż jest to wymienione w Ustawie o lasach. W swoim komunikacie Lasy Państwowe powołują się na rekomendację Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ale przecież rekomendacja nie jest żadnym aktem prawnym i budzi wątpliwości kto właściwie ponosi odpowiedzialność za tę decyzję".