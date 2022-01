Zagra orkiestra WOŚP. Po raz trzydziesty na ulice Łodzi wyjdą tysiące wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami

WOŚP 2022 w Łodzi. Co się będzie działo w mieście? PROGRAM

Przed nami jeden z najważniejszych dni w roku – wielki finał jubileuszowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra gra już trzydzieści lat. W naszym mieście pieniądze do puszek zbierać będą wolontariusze zrzeszeni w 13 sztabach orkiestrowych organizowanych m.in. przez straż miejską, licea ogólnokształcące (VI, IX, Zespół Szkół nr 1), czy Klub Miłośników Starych Tramwajów (pełna lista www.wosp.org.pl/final/sztaby). Będzie ich można spotkać w całej Łodzi, wyposażonych w imienne identyfikatory ze zdjęciem i odpowiednio oznakowane puszki.

W niedzielę w Miasteczku Harcerskim na Skwerze Miejskim przy Lutomierskiej (12-16.30) zorganizowanym przez harcerki z hufca ZHP „Promienistych” będzie można zobaczyć harcerskie obozowisko i ognisko z kiełbaskami, przejść się po linie „slack-line”, czy postrzelać z łuku. Będą też psi terapeuci, będzie można wybrać sobie książkę z „książkodzielni” w zamian za dar do puszki oraz wziąć udział w grze nawiązującej do tematyki finału, w której są do wygrania nagrody. Na finał pokaz żonglerów ognia.