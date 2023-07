Ślub Adrianny i Michała z programu Rolnik szuka żony. Młoda para przyjechała do kościoła karetą. Czekało na nich 200 osób ZDJĘCIA, VIDEO

Adrianna i Michał z programu Rolnik szuka żony wzięli ślub

A wszystko to zaczęło się od jednego listu... Ado! Michale! Niech każdy Wasz dzień pełen będzie szczęścia, radości i uśmiechu. I żeby każdy następny był jeszcze lepszy! żeby było ich mnóstwo! Sto lat Młodej Parze - to życzenia od ekipy programu Rolnik szuka żony dla Adrianny Jasiaczek z Łodzi i Michała Tyszki, których miłość zrodziła się na planie ostatniej, dziesiątej edycji programu Rolnik szuka żony.

20-letnią Adriannę z Łodzi do napisania listu do Michała skłoniły jego oczy. Serce Michała szybko zabiło zaś do Adrianny. Rodząca się z odcinka na odcinka więź przerodziła się w prawdziwą miłość, czego świadkami byliśmy w ostatnim odcinku, kiedy stęskniony Michał przyjechał do Adrianny do Łodzi. Został bardzo ciepło przyjęty przez jej rodziców, zwłaszcza przez tatę 20-latki.

- Bardzo intensywnie rozmawialiśmy o przyszłości. Na początku sami zastanawialiśmy się, czy to nie jest trochę za szybko, ale uznaliśmy, że skoro poszły jakieś iskierki i oboje czujemy to samo, to może to jest to i warto w to pójść. Tak jesteśmy w sobie zakochani - mówiła w ostatnim odcinku programu 20-letnia Adrianna, którą po wizycie w Łodzi Michał zabrał z rewizytą do siebie do domu.

- Cieszę się, że nareszcie się widzimy. Mogę cię objąć, przytulić. Niesamowite jest to, że patrzymy w tym samym kierunku - mówił do Adrianny tuż po przyjeździe do Łodzi Michał.