Wrzesień był wyjątkowo suchy. Łowcy Burz nie mają dobrych wieści na nadchodzące tygodnie. Prognozowane opady wiele nie zmienią

Jak informuje Marcin Głodek z Poddębicko-Łęczyckich Łowców Burz - od początku września w naszym regionie spadło zaledwie 10 - 20 mm opadu, a poprawy pod tym względem w najbliższym czasie nie widać. - Co prawda z piątku na sobotę i częściowo w sobotę pojawi się chłodny front atmosferyczny, który może przynieść (ale nie musi!!) niewielkie opady rzędu 5 mm, ale one zbytnio nie poprawią sytuacji. Większe opady być może zobaczymy koło 3 października, a potem znów spodziewana jest dominacja wyżów, choć to jeszcze może się zmienić – zapowiada.