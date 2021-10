Wpadła mafia tytoniowa! Straty Skarbu Państwa wycenione na 60 mln zł!

Wpadła międzynarodowa mafia tytoniowa

Funkcjonariusze łódzkiej i dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Straży Granicznej (SG) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze rozbili wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Dreźnie przy udziale Prokuratury w Goerlitz zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się nielegalną dystrybucją tytoniu.

Wyposażeni w podrobione dokumenty przestępcy przewozili susz na teren Polski, gdzie znajdowały się krajalnie tytoniu i wytwórnie papierosów. Następnie gotowe wyroby nielegalnie wprowadzano do obrotu. Szeroko zakrojona akcja objęła zasięgiem województwo łódzkie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i podkarpackie oraz magazyny na terenie Niemiec. Łącznie przeszukano 31 miejsc, w tym 16 krajalni tytoniu. Służby zatrzymały 23 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Zarekwirowano ponad 2,2 tony tytoniu do palenia, prawie 5 ton suszu tytoniowego i ponad 350 tysięcy sztuk papierosów. W miejscach przeszukań zabezpieczono także narkotyki, gotówkę, sprzęt elektroniczny, samochody osobowe oraz sprzęt do produkcji nielegalnych papierosów.