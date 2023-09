Łódzcy policjanci zatrzymali dilera narkotyków, który w Bełchatowie ukradł luksusowe BMW

Okazało się, że w samochodzie są narkotyki. W foliowej torebce było ponad 12 gramów mefedronu. Po chwili do Konstantynowa Łódzkiego dotarli mundurowi z Bełchatowa. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady w odzyskanym samochodzie.

Na trop mężczyzny wpadli kryminalni z komendy wojewódzkiej w Łodzi, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Ustalili, że skradzione kilka dni wcześniej w Bełchatowie BMW jest w Konstantynowie Łódzkim.

24 sierpnia kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali złodzieja osobowego BMW. 35-latek miał ponad 200 gramów różnych narkotyków. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających. Grozi mu do 10 lat więzienia - poinformował we wtorek, 5 września. podkomisarz Adam Dembiński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Następnie kryminalni z komendy wojewódzkiej i Bełchatowa pojechali do mieszkania zatrzymanego mężczyzny. Gdy podjechali przed budynek, 35-latek zaczął się nerwowo zachowywać, był agresywny i nie chciał opuścić pojazdu

Okazało się, że miał mieszkaniu torby foliowe z podejrzanymi substancjami. Wstępne badanie testerem narkotykowym wykazało, że w torebkach był mefedron i metaamfetamina o łącznej wadze 190 gramów.

35-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Odzyskane BMW wróciło do właściciela.