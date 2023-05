Gang na dużą skalę handlował narkotykami. Działał w Łodzi i regionie. Jego szef wpadł podczas jazdy samochodem. Wkrótce wielki proces

Gang narkotykowy dział w Łodzi i regionie: wpadka lidera

Lider gangu narkotykowego wpadł 7 września 2021 roku. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali go, jak jechał volkswagenem golfem. Przeszukali zarówno jego samochód, jak i mieszkanie i altankę na działkach. Zabezpieczyli 3 kilogramy konopi indyjskich, narkotyk o nazwie mefedron i gotówkę – prawie 100 tysięcy złotych. Konrad C. został osadzony w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Śledczy zastosowali wobec niego zabezpieczenie majątkowe w wysokości prawie 100 tysięcy złotych.

Gang narkotykowy działał w Łodzi, naszym regionie i innych miastach Polski. Listę oskarżonych otwiera 24-letni Konrad C., który – według prokuratury – założył i kierował tą zorganizowana grupą przestępczą. Oficjalnie utrzymywał się z prac dorywczych. Ponadto kierownicze role w gangu mieli też pełnić: jego dziewczyna, mająca wyższe wykształcenie 28-letnia Agnieszka S., która przed zatrzymaniem pracowała w szpitalu oraz 24-letni Daniel S., który podał w śledztwie, że prace dorywcze były jego źródłem utrzymania.

Ruszyło śledztwo. Okazało się, że z początku Konrad C. kupował narkotyki od innych handlarzy, po czym sam rozkręcił interes na dużą skalę. Stworzył tzw. listę pomocników, czyli współpracowników, którzy zajmowali się sprzedażą detaliczną narkotyków. Wśród nich był m mefedron. Jest on tańszy od kokainy, ale droższy od amfetaminy i zwykle kosztuje od 30 do 100 złotych za gram.

Prokuratura podkreśla w akcie oskarżenia, że „komunikacja między członkami grupy przestępczej założonej przez Konrada C. oraz odbiorcami narkotyków była prowadzona za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów – w szczególności aplikacji Telegram”.

Śledczy ustalili, że gang Konrada C. zaopatrywali w narkotyki między innymi: Rafał J. - „Wujas”, Wojciech M. – „Ramzes”, Karol K. - „Karlos” i Daniel Z. - „Kapsel”.