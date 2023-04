Narkotyki śmierci w centrum Łodzi. Jeden z zatrzymanych wypadł z okna na 2. piętrze ZDJĘCIA z obławy

Kontrterroryści w akcji - handlarz na parapecie

- Wiedząc, iż w lokalu mogą znajdować się narkotyki obawiali się, że może on chcieć się ich szybko pozbyć. Dlatego też nie mogli dłużej czekać. Wyważyli drzwi i weszli do mieszkania - dodaje komisarz Aneta Sobieraj . - Jak się okazało mężczyzna w tym czasie chcąc uniknąć zatrzymania postanowił schować się na parapecie swojego okna.

W ręce funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP i KMP w Łodzi wpadły 3 osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości substancji odurzających.

Nie zdołał się jednak utrzymać na parapecie i spadł przed budynek (z drugiego piętra), gdzie trafił w ręce funkcjonariuszy. Policjanci przeszukali mieszkanie należące do zatrzymanego. Jak się okazało, odnaleźli w nim foliowe torebki z białym i żółtym proszkiem oraz kryształkami. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu duża ilość gotówki oraz ponad 2,5 kilograma różnych substancji, które zostały przekazane do badań laboratoryjnych. Wstępny test narkotykowy wskazał, że wśród tych substancji znajdowała się m. in. kokaina. 28-latek trafił do szpitala.