Wielkie rozczarowanie. ŁKS tylko zremisował ze Skrą ZDJĘCIA

Podopieczni trenera Kibu Vicuńy przystępowali do meczu po dwóch z rzędy wygranych spotkaniach o punkty bez straty gola. Było to też drugie w tym sezonie ligowy starcie obu ekip na alei Unni 2. Poprzednio ęłkaesiacy triumfowali 3:2. Obiekt Skry nie spełnia pierwszoligowych wymogów i dlatego drużyna spod Jasnej Góry gra na obiektach rywali. ŁKS, będący faworytem starcia, rozpoczął mecz bez Bartosza Szeligi, Jakuba Tosika i najlepszego ostatnio piłkarza Hiszpan Pirulo. Wszyscy oni musieli pauzować za kartki. Piłkarzom przyszło grać w trudnych warunkach, bo od pierwszego gwizdka sędziego lało jak z cebra. Już w 12 minucie mogli objąć prowadzenie, ale piłka po lobie Antonio Domingueza trafiła w słupek.Z kolei w 30 minucie ełkaesiacy nawet trafili do siatki, ale sędzia gola nie uznał. Zdaniem arbitra ełkaesiak był na spalonym. Pięć minut wcześniej goście mieli natomiast wyborną okazję na gola, ale Marek Kozioł odbił piłkę po kąśliwym uderzeniu Mikołaja Kwietniewskiego. Skra odpowiedziała szybką akcją i znakomitą okazją Macieja Masa. Były gracz GKSBełchatów minimalnie jednak spudłował. W 81 minucie blisko strzelenia pierwszego w tym sezonie gola był Brazylijczyk Ricardinho. Piłkę po jego strzale zablokowali jednak częstochowianie. Z kolei w 68 minucie fani ŁKS zadrżeli, bo piłka po strzale szalejącego Macieja Masa wylądowała w siatce bramkiMarka Kozioła. Na szczęście był spalony. Miejscowi odpowiedzieli szybką akcją zakończoną fatalnym strzałem Samu Corrala. Im bliżej końca spotkania, tym ataki ŁKS były coraz bardziej nerwowe.Skra natomiast zamurowała skutecznie bramkę.

W najbliższą środę (1 grudnia) ełkaesiacy zmierzą się w Głogowie z Chrobrym (18) i będzie to zaległe spotkanie 12. kolejki. Z kolei 4 grudnia (sobota) na stadion przy alei Unii 2 zawita Puszcza Niepołomice (15). To z kolei mecz 20 kolejki, dla obu ekip ostatni ligowy w tym roku.

W drugim piątkowym meczu Katowice przegrały z Miedzią Legnica 2:3 (1:1). ą

ŁKS ŁÓDŹ - SKRA CZĘSTOCHOWA 0:0

ŁKS: Marek Kozioł - Oskar Koprowski, Jan Sobociński, Adrian Klimczak, Mateusz Bąkowicz - Maksymilian Rozwandowicz (89, Jan Kuźma), Ricardinho (61, Samu Corral), Antonio Dominguez, Javi Moreno - Maciej Wolski (62, Piotr Gryszkiewicz), Maciej Radaszkiewicz (81, Stipe Jurić). Trener: Kibu Vicuńa.

Skra: Mateusz Kos – Krzysztof Napora (62, Dawid Niedbała), Oskar Krzyżak, Adam Mesjasz, Rafał Brusiłło – Łukasz Winiarczyk, Przemysław Sajdak, Szymon Szymański, Mikołaj Kwietniewski (90+2, Bartosz Baranowicz_, Piotr Nocoń – Maciej Mas.Trener: Jacek Rokosa.

Żółte kartki: Jan Sobociński, Piotr Gryszkie-wicz . Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów : około 3000.

Dokończenie 19. kolejki (druga rundy wiosennej). Sobota (27 listopada): Stomil - Jastrzębie (18, 0:1), Głogów - Arka Gdynia (12.40, 2:0), Niepołomice - Korona (20.30, 1:3), Niedziela (28 listopada): Sande-cja Nowy Sącz - Polkowice (15, 2:0), Tychy - Resovia (12.40, 0:1), Widzew - Sosnowiec (18, 2:1).