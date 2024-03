Wielkanocne serniki od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Skorzystaj z propozycji PRZEPISY, ZDJĘCIA

Sernik lututowski

Serniczki – monoporcje

Sernik z masą morelową i cukrowym jajem (na zimno)

1 kg tłustego twarogu lub sera twarogowego mielonego np. z kubełka

2 galaretki cytrynowe lub krystaliczne

400 ml wrzątku

260 g śmietanki kremówki 36%

60 g cukru pudru (3 łyżki)

Pozostałe składniki

100 g dowolnych biszkoptów na spód sernika

1 galaretka krystaliczna lub winogronowa

350 ml wrzątku

1 puszka brzoskwiń lub moreli (owoce z syropu)

1 łyżeczka żelatyny

Wykonanie

Zagotuj 400 ml wody. Do miski z wrzątkiem wsyp dwa opakowania galaretki cytrynowej, winogronowej lub krystalicznej i wymieszaj całość do rozpuszczenia żelatyny.

Przestudzoną galaretkę wlej do twarogu, wymieszaj. Ubij na sztywno śmietanki z cukrem pudrem. W wysokim naczyniu umieść dobrze schłodzoną szklankę śmietanki kremówki 30 %. Do naczynia ze śmietanką dodaj trzy łyżki cukru pudru, czyli około 60 gramów cukru. . Śmietankę ubijaj tak do momentu, gdy zacznie zrobić się sztywna.

Ubitą śmietanę umieść w misce z tężejącą już masą serową. Całość wymieszaj. Miskę z gotową już masą serową odstaw na bok, by zaczęła powoli tężeć.

W tym czasie przygotuj sobie foremkę np. o wymiarach 24 x 24 cm. Dno wyłóż papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Dno formy wyłóż biszkoptami np. podłużnymi

Lekko tężejącą masę serową zacznij wykładać na spód z biszkoptów. Rób to ostrożnie, by nie podnieść i nie przesunąć ułożonych na dnie biszkoptów. Odłoż ciasto do lodówki, by masa serowa zaczęła już tężeć.

Brzoskwinie lub morele konserwowe zmiksuj. Przygotuj galaretkę Jedną saszetkę galaretki krystalicznej (dowolnej, przezroczystej galaretki) zalej 350 ml wrzątku do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Miseczkę odstaw do przestudzenia i lekkiego zgęstnienia. Żelatynę zalej zimną wodą i pozostaw do napęcznienia, następnie podgrzej, dodaj podobnie jak galaretkę do puree z morleli/brzoskwiń. Wylej masę owocową na stężałą masę serową. Odstaw do lodówki w celu stężenia.

Udekoruj „jajeczkami cukrowymi”