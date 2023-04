Wielka przebudowa ulicy Pomorskiej w Łodzi. To jedna z największych inwestycji w mieście. Zobaczcie na zdjęciach co się tam dzieje

Przebudowa ulicy Pomorskiej w Łodzi

Przebudowa ulicy Pomorskiej to jedna z największych, łódzkich inwestycji, z wymianą wszelkich sieci, budową nowej jezdni, nowych chodników. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag, a jej wartość to 73 343 525,16 złotych.

Jak informuje miasto Łódź - prace na ulicy Pomorskiej, od ulicy Arniki do ulicy Frezjowej zaplanowane są do końca sierpnia 2023 roku. W okresie od grudnia 2022 roku do grudnia 2023 roku ekipy drogowców pracować będą na ulicy Mileszki - od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej. Z kolei zajęcie ulicy Frezjowej pod budowę kanalizacji wyznaczono od sierpnia do października 2023 roku. Główne prace drogowe realizowane będą w 2024 roku po zakończeniu większości prac sieciowych. Cała inwestycja ma być gotowa w końcówce 2024 roku.

Przebudowa ulicy Pomorskiej realizowana jest na odcinku od ulicy Juhasowej do ulicy Mileszki - to około 2 kilometrów oraz ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej - to około 400 metrów.

Inwestycja jest realizowana przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łódź oraz Zarząd Inwestycji Miejskich, i jest podzielona na trzy zadania. Pierwsza część dla której realizatorem jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi obejmuje budowę kanału deszczowego w ulicy Pomorskiej (na odcinku od ulicy Pomorskiej 338 do rejonu ulicy Pomorskiej 398) oraz w ulicy Mileszki (na odcinku od ulicy Pomorskiej 398 do ulicy Mileszki 25/27 w Łodzi) wraz z odwodnieniem. Zadanie drugie którego wykonawcą jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi obejmuje rozbudowę ulicy Pomorskiej (od rejonu ulicy Juhasowej do ulicy Mileszki) oraz ulicy Mileszki (Pomorska-Bratkowa w Łodzi). Ostatnią część projektu realizuje Łódzka Spółka Infrastrukturalna obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej i ulicy Arniki.