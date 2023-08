Wielka inwentaryzacja grobów na żydowskim cmentarzu przy Brackiej w Łodzi przy pomocy dronów. Zobacz wideo

Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Łodzi

Obecnie wiele grobów nie posiada nawet tablic z nazwiskiem lub są one nieczytelne ze względu na zniszczenie. Projekt zakłada zidentyfikowanie także tych grobów ale także stworzenie mapy topograficznej całego cmentarza. Powstanie także ortofotomapa - mapa stworzona na podstawie przetworzonych zdjęć lotniczych, która obejmie m. in. pole gettowe, gdzie spoczywa około 45 tysięcy osób.

W ostatnich latach wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego zainwestowaliśmy w to, żeby zdigitalizować materiały dotyczące tego, kto jest na tym cmentarzu pochowany. Dziś inwestujemy w to, żeby można było dokładnie sprawdzić, gdzie i kto jest na tym cmentarzu pochowany. Każdy będzie mógł znaleźć tych, którzy tam są pochowani - mówi Wojciech Labuda, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci.

Łódzka nekropolia żydowska jest największą w Polsce i drugą co do wielkości w Europie, jednak nigdy nie została szczegółowo zinwentaryzowana.

Na projekt przeznaczono około 1,6 miliona złotych. Realizatorzy przewidują, że powstanie dokumentacja dotycząca 150 tysięcy grobów, a wirtualna baza danych obejmie 5000 tysięcy zdjęć grobów, inskrypcji, koordynatorów GPS oraz ogólnych widoków cmentarza. Do inwentaryzacji wykorzystane są drony wyposażone w precyzyjne skanery oraz technologię GPS. Udokumentowane zostanie wszystko to, co widać z powierzchni ziemi.

Powstałą baza danych w przyszłości będzie dostępna w Internecie - będzie można wirtualnie zwiedzić żydowską nekropolię. Będzie to nieocenione źródło wiedzy.