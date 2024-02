Body Worlds to wystawa, która wzbudza kontrowersje i zarazem fascynuje. Czy wartą ją obejrzeć? 13.02.2024

Celem von Hagsensa jest zaszczepienie w społeczeństwie większej świadomości dotyczącej zdrowia i anatomii, co przyczynia się do kontrowersyjnego, lecz inspirującego dialogu między nauką a sztuką.

W świecie, gdzie granice między sztuką a nauką stają się coraz bardziej płynne, "Body Worlds" staje się jednym z wyjątkowych projektów, które burzą konwencje i prowokują refleksję. Niezależnie od kontrowersji, warto docenić, że ta wystawa otwiera drzwi do zrozumienia własnego ciała, a jednocześnie stawia pytania, które pobudzają umysły i rozpalają debatę.