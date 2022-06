W nowym sezonie łodzianie będą plażować na szmaragdowej riwierze i pływać rowerem - flamingiem

Ruszają kąpieliska na Stawach Jana, Stawach Stefańskiego i w Arturówku. Chociaż z powodu pogody na pierwszą kąpiel może nie być zbyt wielu chętnych - woda w akwenach ma zaledwie 15 - 17 st. C. Wyjątkiem jest pływalnia przy ul. Sobolowej, gdzie temperatura wody jest stała i wynosi 22 st. C.

- Mamy tu zainstalowany system automatyki basenowej zapewniający stałą temperaturę wody, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych - wyjaśnia Łukasz Kucharski, dyrektor MOSiR. - Ta pływalnia jest obiektem pływackim, z wyznaczonymi torami, słupkami do skoków. Automatyka dba o to, by temperatura nie zmieniała się, a pływacy mieli takie same warunki do treningu. Natomiast zewnętrzna niecka w Wodnym Raju i pływalnia „Promieniści” to obiekty rekreacyjne, sezonowe. Tam temperatura wody jest zmienna w zależności od warunków atmosferycznych.