W III lidze 22 drużyny, a może 24?

Gdyby dziś rozpoczęły się rozgrywki w grupie pierwszej III ligi grałby:KSSand-Bus Kutno, Jagiellonia II Białystok, Błonianka, GKS Wikielec (beniaminki), Legionovia Legionowo (spadkowicz z II ligi), Sokół Aleksandrów, Legia IIWarszawa, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Pelikan Łowicz, Znicz Biała Piska, Huragan Morąg, Unia Skierniewice, Concordia Elbląg, Broń Radom, RKSRadomsko, Olimpia Zambrów, Pogoń GrodziskMazowiecki, Ursus Warszawa, Ruch Wysokie Mazowiecki, Polonia Warszawa, KSWasilków oraz Lechia Tomaszów. Ten ostatni klub nie otrzymał w pierwszej instancji licencji na grę w III lidze, ale złożył w terminie odwołanie przedstawiając potrzebne dokumenty z ZUS. Przyjmujemy więc, że licencję otrzyma. Na tą chwilę mamy więc w lidze aż 22 drużyny. Może być ich jednak o dwie więcej, bo Znicz Pruszków i Pogoń Siedlce nie są wcale pewne pozostania w II lidze. Obojętnie, czy 22, czy 24, takiej III ligi jeszcze nie było. To liga gigant, w której aby rywalizować skutecznie trzeba posiadać liczną, ale i silną kadrę, bo przecież mecz będzie gonił mecz. Kasa także musi być zasobna, żeby sfinansować choćby wyjazdy. Trzeba też pamiętać, że aby utrzymać się w tej lidze na nowy sezon trzeba zająć co najmniej 14 miejsce. Jak już wcześniej informowaliśmy, innowacyjny będzie system rywalizacji. To po to, aby rozegrać wszystkie mecze w tym tasiemcowym sezonie. A więc jesienią wszystkie drużyny rozegrają po jednym meczu między sobą. Wiosną liga podzielona zostanie na dwie grupy. W pierwszej, tzw. mistrzowskiej, systemem każdy z każdym mecz i rewanż, rywalizować będzie osiem najlepszych drużyn. W grupie tzw. spadkowej grać będą pozostałe zespoły. Tu już rywalizacja toczyć będzie się mecz każdy z każdym, ale bez rewanżów. Z tym, że jeśli jesienią drużyna była gospodarzem meczu z rywalem, to tym razem pojedzie na obiekt przeciwnika.

Tak jaki w latach ubiegłych “Dziennik Łódzki” szeroko będzie relacjonował trzecioligową batalię. Na bieżąco podawać bedziemy wyniki spotkań w naszych serwisach internetowych dzienniklodzki.pl oraz naszemiasto.pl. Gorąco zachęcamy kibiców do śledzenia naszych relacji w tej popularnej przecież lidze.

Tymczasem w minioną sobotę niektóre trzecioligowe ekipy naszego regionu rozgrywały mecze sparingowe. Zacznijmy od beniaminka z Kutna. Drużyna trzech trenerów Pawła Klekowickiego, Dominika Tomczaka i Jacka Walczaka zmierzyła sie w Piotrkowie Trybunalskim z czwartoligową Polonią, którą prowadzi Robert Grzesiuk nazywany przez kibiców Robsonem. I Robson triumfował, bo jego zespół wypunktował KSKutno 2:1 (2:0). Oba gole dla zwycięzców strzelił Mateusz Jakubiak. Bramkę dla pokonanych zdobył Bartosz Bujalski. Jak już informowaliśmy KS Kutno sfinalizował transfer Adriana Marciocha, który grał poprzednio w Lechii Tomaszów Mazowiecki. Polonia, której celem jest skuteczna walka o awans do III ligi, pozyskała natomiast Bartosza Wrzoska. To ciekawy, jak na IVligę oczywiście, piłkarz. Ostatnio bronił barw Lubusznaina Trzcianka (IVliga wielkopolska), ale wcześniej grał w Elanie Toruń, której jest wychowankiem, GKSBełchatów, GKS Wikielec i Stali Niewiadów.

Beniaminek II ligi KKSKalisz nie dał szans RKS Radomsko i wygrał pewnie mecz 3:0 (2:0). Za to Lechia Tomaszów Mazowiecki, którą po raz pierwszy poprowadził trener Hubert Błaszczak (zastąpił Daniela Myśliwca) zremisowała na swoim boisku z wicemistrzem rundy jesiennej IVligi minionego sezonu Wartą Sieradz 1:1 (0:0). Gole: Bartłomiej Cieślik - Łukasz Chojecki. W zespole Lechii pojawili się nowi piłkarze. W bramce stał Hiszpan Pedro Moreno, który grał ostatnio w KS Łomianki, a więc klubie z którego przyszedł trener. Przed przyjazdem do Polski 24-latek grał między innymi w Espanyolu Barcelonie Juvenil A, Maladze CF Futbol base, UDMelilla, Cordobie CFB oraz Ciudad Real. Wystąpił takze Ormianin Hayk Avanesyan (26 lat), który przyszedł z KS Łomianki, ale wcześniej grał w Błoniance Błonie i Hutniku Warszawa. Przed przyjazdem do Polski Ormian przebywał w USA i grał w klubach z Seattle. W Łomiankach grał ostatnio również Jakub Żyznowski. Kolejny zawodnik z Łomianek to Maciej Radaszkiewcz. Piłkarz jest wychowankiem Polonii Raczki, ale grał także w juniorach MOSPJagiellonii Białystok, Wigrach Suwałki (cztery mecze w I lidze), Świcie Skolwin, Mazurze Ełk oraz Ruchu Wysokie Mazowieckie.

Za to w drużynie z Sieradza nie było nowych piłkarzy.

Pelikan Łowicz trenera Mykoły Dremluka wygrał z czwartoligowymi rezerwami Wisły Płock 5:2 (3:2). Gole dla Pelikana: Paweł Graczyk, Krystian Białas, Krystian Rutkowski, Krystian Mycka, Filip Bućko. W zespole z Łowicza nie było nowych piłkarzy.

Unia Skierniewice potwierdziła oficjalnie, że z klubem rozstało się dwóch piłkarzy. Konrad Niedzielski przeniósł się do RKSRadomsko, a Rafał Parobczyk do Polonii Warszawa, która montuje silną drużynę, mającą dać awans do II ligi.

Na poniedziałek (6 lipca) pierwsze zajęcia po wakacyjnej przerwie zaplanował trener Sokoła Aleksandrów Dawid Kroczek. Jak mówi kierownik drużyny Ireneusz Przybysz na zajęciach powinni pojawić się kandydaci do gry w klubie z Aleksandrowa. 11 lipca Sokół gra sparing ze Strykowem. ą