V Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. Ważne słowa Antoniego Macierewicza

- Ciężar transformacji energetycznej naszego regionu jest na pewno ogromny, ale rozłożenie go na wiele rąk i barków pozwoli nam na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów i dotarcie do celu. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj tak licznie są z nami przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy, bo to dzięki współpracy z Wami będziemy tworzyć nową przyszłość - powiedziała otwierając Forum Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.