Dni Gminy Bolesławiec 2023. Podczas imprezy odbył się pierwszy przegląd sikawek strażackich z woj. łódzkiego ZDJĘCIA, FILM

Zmagania z użyciem maszyn napędzanych ręcznie przez druhów odbyły się niedzielnym popołudniem. Imprezę prowadziła popularna kabareciarka z góralskim rodowodem Anna Pituła, której żartobliwe wypowiedzi stanowiły niemałą atrakcję imprezy samą w sobie. W OSP w Chróścinie w gminie Bolesławiec znają ją już dobrze.

- Co roku jeździmy na zawody sikawek do Zęba, tzw. strażackie sipasy, gdzie prowadząca jest gościem honorowym – wyjaśnia Bogusława Makówka z OSP w Chróścinie. – Na początku XX wieku takie sikawki były transportowane do pożarów na wozach konnych. Trzeba mieć sporo krzepy, bo całe ciśnienie wody trzeba podać siłą własnych mięśni.