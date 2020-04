Uniwersytet Łódzki przesuwa sesję egzaminacyjną na przełom sierpnia i września

„Przed nami kolejne wyzwanie – sesja egzaminacyjna” – napisał rektor w specjalnym komunikacie do studentów, odnosząc się do sytuacji związanej z działaniem Uniwersytetu Łódzkiego podczas epidemii. – „Ponieważ nic nie wskazuje na to, byśmy mogli przeprowadzić ją w ustalonych wcześniej terminach w sposób tradycyjny, postanowiłem, że sesja rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 24 września. Miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mogli bezpiecznie ją przeprowadzić”.

Pierwotnym terminem sesji letniej w UŁ były dwa tygodnie między 15 a 28 czerwca. Zajęcia w tym semestrze mają się skończyć 10 czerwca (czwartkowe zarządzenie rektora tej daty nie zmieniło).

W swoim komunikacie rektor pozostawia furtkę pragnącym zamknąć stary rok akademicki przed końcówką lata.

– „Żeby jednak nie utrudniać pracy i studiów tym, którzy chcą i mogą zdobywać zaliczenia i zdawać egzaminy, wykorzystując narzędzia do pracy zdalnej, dopuszczamy taką możliwość pod pewnymi warunkami” – napisał prof. Antoni Różalski.