Katarzyna Dowbor odchodzi z programu "Nasz nowy dom". Słynne show bez popularnej dziennikarki. Co się stało?

- Dziękuję Polsatowi za to, że na jego antenie ten program mógł się ukazywać - napisała. - Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu tego programu. „Nasz Nowy Dom” ma fantastycznych i niezwykle oddanych mu widzów, którzy przez te wszystkie lata nas dopingowali do ciężkiej pracy i dzięki którym wiedzieliśmy, że robimy to dobrze i że nadal musimy pomagać ludziom. Dziękuję Wam z całego serca za to oddanie! I na koniec chcę podziękować jeszcze jednej, bardzo ważnej dla mnie osobie - Ninie Terentiew za to, że dziesięć lat temu dała mi szansę poprowadzić program „Nasz Nowy Dom” i uwierzyła we mnie, że zrobię to dobrze. – „Ninko, robiłam to najlepiej jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu. Przede mną nowe wyzwania, a tymczasem zapraszam Was – jak zwykle – na moje strony społecznościowe na Facebooku, Instagramie i na TikToku. Będę tam dla Was. I tylko tak trochę smutno, że już nigdy nie wypowiem tych magicznych słów: „Wyremontujemy Wasz dom!”. Będę tęsknić za wami moi Kochani! A teraz czuję się jak panna z odzysku – znowu jestem do wzięcia