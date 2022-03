Ukrainka Irina jedzie na wojnę. Zapisała się na szkolenie strzeleckie. Przestała się bać wystrzałów. Łodzianie na kursach strzelania

Wojna w Ukrainie i poczucie zagrożenia Polaków powoduje, że coraz więcej łodzian, ale także i Ukraińców zapisuje się na szkolenie strzeleckie.

- Niedawno takie szkolenie skończyła u nas pielęgniarka, która pracowała w Łodzi. Zdecydowała, że chce wrócić do kraju. Zapisała się jednak na naukę strzelania, poznała jak używa się kałasznikowa, usłyszała potężne huki wystrzałów, poczuła odrzut w ramieniu. Posmakowała tylko umiejętności strzelania. Ale to wystarczyło, by żegnając się z nami powiedziała: Ja tiepier ne bajus czyli: Ja teraz się nie boję – opowiada łodzianin Grzegorz Jastrzębowski, wiceprezes Klubu Strzeleckiego RCS Panaszew.

Klub zrzesza już 70 członków, jest nowy ma mapie województwa łódzkiego, ale w ciągu ostatnich dni zdążył już przeszkolić 20 osób z Ukrainy, które zdecydowały się wracać do objętego wojną kraju.

- Takie krótkie szkolenie to tak naprawdę tylko oswojenie się z bronią, bo prawdziwa nauka wymaga długotrwałego treningu i nie tylko na strzelnicy, ale także w otwartym terenie. Mamy wprawdzie na wyposażeniu Kałasznikowy i to różne modele, do najnowszych, a także broń amerykańską, ale samo poznanie jak jej się używa to za mało, by walczyć – tłumaczy pan Grzegorz.