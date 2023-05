Projekt "Łódzkie gra w szachy" stale się rozwija. Udany turniej w Łodzi. Zobacz kto wygrał

Łódzkie gra w szachy

- Turniej jest znakomitą zabawą i lekcją sportu. Gra w szachy to nabywanie umiejętności strategicznych, taktycznych. To jest cały arsenał różnego rodzaju zachowań, które są niesłychanie w życiu potrzebne. Znam wielu szachistów, którzy ucząc się od dziecięcia, w dorosłym życiu korzystają z tego co doświadczyli. Szachy bardzo pomogły im w życiu - mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa i zagorzały szachista.

– Chciałbym, by lekcje szachów docierały do jeszcze większej liczby szkół w województwie. I będziemy robić wszystko, by tak się stało - dodał.

