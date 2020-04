Trwa remont Pałacu Scheiblera, siedziby Muzeum Kinematografii w Łodzi

- Muzeum po remoncie zyska dodatkową salę ekspozycyjną. Część strychu, gdzie do tej pory mieścił się magazyn zostanie zaadoptowana na przestrzeń wystawienniczą. W tej części prezentowana będzie wystawa ,,Pałac pełen bajek”, ale pojawią się również wystawy czasowe. Na parterze w specjalnie wydzielonej sali zostanie umieszczony fotoplastikon - mówi Jakub Wiewiórski, zastępca dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi.

- W muzeum trwają prace wykończeniowe przy klatce schodowej i montażu windy. Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na strychu muzeum. Przygotowujemy się do wymiany instalacji przeciwpożarowych – mówi Michał Kołodziejczyk, przedstawiciel wykonawcy remontu

20 stycznia 1971 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Od 1 kwietnia 1986 roku jest oficjalną siedzibą Muzeum Kinematografii w Łodzi. A od 2015 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, został częścią Pomnika Historii „Łódź – Wielokulturowy Krajobraz Miasta Przemysłowego”. Zbiory muzeum to ponad 50 tysięcy eksponatów. Znajdziemy wśród nich różnego rodzaju kamery filmowe (również te na korbkę), projektory czy rzutniki. Miłośnicy kina mogą oglądać przedmioty pochodzące z czasów poprzedzających epokę filmów: mutoskop czy latarnia magiczna. Zbiory wzbogacają liczne plakaty filmowe (polskie i zagraniczne), scenariusze, fotografie i elementy scenografii. W muzeum znajdziemy prawdziwy unikat - Fotoplastikon, jeden na świecie tego rodzaju zachowany egzemplarz, pochodzący z pracowni wynalazcy tego urządzenia, Augusta Fuhrmana.

Muzeum wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do nagłośnienia i projekcji filmowych. Inwestycja ma zostać ukończona w październiku 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7 mln zł, z czego 5 mln zł to dofinansowanie ze środków UE.



Klasycystyczna fasada i eklektyczne wnętrza

Pałac Karola Schaiblera to jedna z atrakcji turystycznych miasta. Jest miejscem, które chętnie odwiedzają nie tylko łodzianie, ale również i turyści.

Lekko klasycystyczna fasada, kontrastuje z bogactwem eklektycznych wnętrz. Meble do pałacu sprowadzano wówczas aż z Berlina, Drezna i Paryża. Wiele elementów wyposażenia pałacu pozostało do dnia dzisiejszego. I tak na przykład na parterze znajduje się jedno z najbardziej efektowych miejsc czyli sala lustrzana. W jednym z pomieszczeń zachowała się mozaika z weneckiego warsztatu Antonia Salvattiego. Wzrok przyciągają także ozdobne kominki czy alegoryczne malowidła na ścianach.